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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретился с пострадавшими от пожара в селе Аманкарагай

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретился с пострадавшими от пожара в селе Аманкарагай Аулиекольского района.

На данный момент проведена эвакуация 1841 человека из с.Озерное (250 человек) и северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино

(228 человек), с. Лесное (363 человека).
Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.
Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС.

Также создана специальная комиссия. По результатам будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

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