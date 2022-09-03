Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов встретился с пострадавшими от пожара в селе Аманкарагай Аулиекольского района.
На данный момент проведена эвакуация 1841 человека из с.Озерное (250 человек) и северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино
(228 человек), с. Лесное (363 человека).
Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.
Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС.
Также создана специальная комиссия. По результатам будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Код этого блока: