Аким Костанайской области поблагодарил московских врачей

Сегодня аким Костанайской области поблагодарил врачей, прибывших в наш регион из Москвы, на помощь местным медикам в борьбе с ковид-19. Бригада врачей из Коммунарки, института Склифосовского прилетала в Костанай две недели назад. Всё это время они вели консультации своих коллег в местных провизорных отделениям и стационарах, сообщает alau.kz

Эти грамоты, подписанные акимом Костанайской области, знак благодарности московским врачам, которые две недели назад приехали в Костанай для помощи своим коллегам в борьбе с ковид-19. Все они, а в бригаде 15 человек — это хирург, анестезиолог- реаниматолог, инфекционист, эпидемиолог, рентгенолог и лаборанты, до приезда к нам уже имели опыт работы в ковидных стационарах в «Коммунарке», больнице им.Кончаловского, научно-исследовательском институте им. Склифосовского.

«Еще раз хочу поблагодарить мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, который поддержал нас в трудную минуту и направил большую делегацию, в количестве 15 врачей. Вы представляете крупные московские объекты здравоохранения, больницы, такие как Коммунарка, Кончаловского, имеете большой опыт в борьбе с коронавирусом»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Все эти две недели московские врачи работали в провизорных и инфекционных стационарах Костаная и Рудного, проводили диагностику, вели видеоконференции с медиками из районов. По словам зарубежных коллег, проблемы у костанайского здравоохранения такие как и у них. В большей степени — это нехватка кадров, организовать процесс работы стационарах в таких условиях очень сложно.

«Взаимопонимание, которое было с вашими врачами, приведет к положительным результатам, а именно в диагностическом плане. Мы работали и в стационарах, и в центрах компьютерной томографии»,- рассказал врач-хирург НИИ им. Н. Склифосовского Олег Черныш.

В управлении здравоохранения Костанайской области подчеркнули значимость такой поддержки со стороны московских коллег, с которыми теперь налажены профессиональные контакты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.