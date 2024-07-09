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Аким Костанайской области посетил объекты строительства комфортных школ

Фотография для новости Аким Костанайской области посетил объекты строительства комфортных школ

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов в рамках рабочей поездки посетил объекты строительства комфортных школ в Костанае, Рудном и Костанайском районе.

В целях ликвидации дефицита ученических мест в регионе завершается строительство 3 школ на 1 980 мест. До 2025 года в области будут построены еще 9 школ, из них 8 – в рамках проекта «Комфортная школа». 6 школ из этого числа планируется сдать в эксплуатацию в текущем году, а 2 – в 2025 году.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

Все школы, возводимые в рамках национального проекта, будут оснащены современным учебным оборудованием и мебелью.
Проекты комфортных школ ориентированы на создание безопасной образовательной среды и адаптированы для детей с ограниченными возможностями. Для учащихся начальных и старших классов предусмотрены отдельные блоки с отдельными входами, спортзалами и столовыми.

Фото предоставлено пресс-службой акима Костанайской области

Как отметил аким области Кумар Аксакалов, реализация проекта позволит создать благоприятные условия для качественного обучения 6 300 детей школьного возраста по всей области, а также сократить дефицит ученических мест.

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