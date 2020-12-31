Аким Костанайской области поздравил детей из деревни семейного типа «Жануя» с Новым годом

Новый год — долгожданный праздник для детей. В преддверии праздника аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поздравил с Новым годом воспитанников детской деревни семейного типа «Жанұя».

Новогодние утренники хоть и запрещены, но аким передал детям в подарок 20 санок, что стало замечательным сюрпризом к празднику. Подарки пришлись как нельзя кстати, ведь впереди у ребят-зимние каникулы.

В детской деревне семейного типа «Жануя» в 7 квартирах нашли свой дом 45 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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