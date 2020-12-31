USD 420.71
EUR 516.13
RUB 5.65
  1. Home
  2. Новости
  3. Аким Костанайской области поздравил детей из деревни семейного типа «Жануя»…

Аким Костанайской области поздравил детей из деревни семейного типа «Жануя» с Новым годом

Vinkmag ad

Новый год — долгожданный праздник для детей. В преддверии праздника аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поздравил с Новым годом воспитанников детской деревни семейного типа «Жанұя».

Новогодние утренники хоть и запрещены, но аким передал детям в подарок 20 санок, что стало замечательным сюрпризом к празднику. Подарки пришлись как нельзя кстати, ведь впереди у ребят-зимние каникулы.

В детской деревне семейного типа  «Жануя» в 7 квартирах нашли свой дом 45 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Брендовые куртки, спортивные костюмы и зимнюю обувь подарил КУИС осужденным детям и женщинам
Следующая новость

Прогноз погоды в новогоднюю ночь и 1 января