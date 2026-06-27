Аким Костанайской области предложил сохранить мозаичное панно в «Детском мире»





Обнаруженная во время ремонтных работ в здании торгового дома «Детский мир» в Костанае мозаика вызвала широкий общественный интерес. Фотографии панно активно распространяются в социальных сетях и СМИ, а жители города приходят посмотреть на него и сделать памятные снимки.

По словам специалистов, произведение, созданное в 1980-х годах, сохранилось примерно на 40%.

Своим мнением о дальнейшей судьбе мозаики поделился аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он отметил, что панно сохранилось и в его памяти, так как всегда привлекало внимание жителей, проходивших по проспекту Аль-Фараби.

«Сейчас среди жителей есть беспокойство по поводу того, какой будет дальнейшая судьба панно. Мое личное мнение — эта мозаика должна остаться для жителей Костаная в качестве памятного знака. Поскольку данное панно — это большой исторический подарок художника той эпохи будущему поколению», — написал аким.

Он также выразил уверенность, что жители города поддержат идею сохранить историческое панно.

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