Аким Костанайской области предложил сохранить мозаичное панно в «Детском мире»

Обнаруженная во время ремонтных работ в здании торгового дома «Детский мир» в Костанае мозаика вызвала широкий общественный интерес. Фотографии панно активно распространяются в социальных сетях и СМИ, а жители города приходят посмотреть на него и сделать памятные снимки.
По словам специалистов, произведение, созданное в 1980-х годах, сохранилось примерно на 40%.
Своим мнением о дальнейшей судьбе мозаики поделился аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Он отметил, что панно сохранилось и в его памяти, так как всегда привлекало внимание жителей, проходивших по проспекту Аль-Фараби.
«Сейчас среди жителей есть беспокойство по поводу того, какой будет дальнейшая судьба панно. Мое личное мнение — эта мозаика должна остаться для жителей Костаная в качестве памятного знака. Поскольку данное панно — это большой исторический подарок художника той эпохи будущему поколению», — написал аким.
Он также выразил уверенность, что жители города поддержат идею сохранить историческое панно.
С нового года в Казахстане хотят сократить расходы на пособия на 860 млрд тенге
Электросамокатам запретят ездить по тротуарам: когда начнут штрафовать
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.