На своем участке на референдуме проголосовал аким Костанайской области.

Как рассказал на брифинге 6 октября заместитель председателя ЦИК Константин Петров, на 84 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6:00. В списки включены 12 млн 244 тыс. 683 казахстанца.

Участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 10 623 открепительных удостоверения на право голосования.