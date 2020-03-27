Аким Костанайской области проверил готовность двух районов к паводкам

Костанайская область готовится к паводку. Глава региона Архимед Мухамбетов проинспектировал проведение противопаводковых мероприятий сразу в двух районах: Карасуском и Аулиекольском. Именно там в 2017 году от талой воды пострадали сразу несколько сел. Сегодня чиновники делают все, чтобы избежать повторения ситуации, сообщает alau.kz

Паводок 2017 года в Карасуском районе забудут еще не скоро. Он — самый крупный за всю историю региона. Тогда в середине апреля подтопление талыми водами произошло в четырех селах. Это сейчас известны причины: высокий снежный покров, обильная насыщенность снега водой, а также лёд на реках больше метра в толщину. Река Карасу вблизи районного центра делает серьезный изгиб — 120 градусов в обратную сторону. Именно здесь лёд, который шел по реке весной, сделал огромный затор, уровень воды поднялся моментально. В итоге, в селе Степное 15 метровую плотину смыло как карточный домик. Чтобы этого не произошло вновь, лед в этом месте взорвали специальными снарядами.

Все последние годы Карасуский район делал работу над ошибками. Закупали мотопомпы, многометровые рукава для их работы, думали даже изменить русло реки, но не сложилось, строили окружные валы. Вот, к примеру, вокруг села Джамбул.

Эти меры, по словам районного акима, позволят предотвратить паводок в этом году. Кстати, по предварительным данным, в Карасуском районе ждут примерно половину объема воды, который был в 2017 году.

Но все же превышения опасных отметок уровня воды, разливы и подтопления 18 населенных пунктов и объектов на реках Карасу, Кундузда, Тюнтюгур, экспертами не исключаются, поэтому в районе запаслись ГСМ, мешками с инертными материалами. Из сел вывезли почти 57 тыс м3 снега. Заложили в бюджете почти 7 млн тенге на неотложные траты. Подобное сделали в Аулиекольском районе. Возможно превышение опасных отметок уровня воды, разливы и подтопления сел Коктал, Диевка и Кушмурун.

Среди проблемных вопросов аким района назвал большое количество снега внутри сел. Сегодня, по его словам, идет ежедневный вывоз снега, а также расчистка водопропускных сооружений и каналов.

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