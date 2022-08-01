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Аким Костанайской области сократил двух заместителей

alau.kz

Фактически покинул пост заместителя акима Костанайской области только Виктор Ионенко, курировавший вопросы транспортной инфраструктуры, строительства, архитектуры, природных ресурсов. Еще одна должность замакима области была вакантна уже с мая текущего года, передает МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Главы государства были сокращены заместитель акима Костанайской области Ионенко Виктор Николаевич и одна вакантная должность заместителя акима области. Обязанности распределены между действующими заместителями акима Костанайской области»,- прокомментировали в пресс-службе главы региона.

Ранее у акима Костанайской области было пять заместителей. В том числе попавший под сокращение Виктор Ионенко и Бахыт Есимова, перешедшая в мае текущего года на должность заместителя заведующего отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Как и ранее, первым заместителем акима области остается Гауез Нурмухамбетов, заместителями — Ерлан Спанов и Арман Абенов. Между ними и распределены обязанности сокращенных.

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