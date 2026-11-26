Областная детская стоматологическая служба останется государственной. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.
По его словам, служба подпадала под приватизацию, однако власти региона выступили против и приняли меры, чтобы сохранить её в государственной собственности.
«Вопрос по детской стоматологии, мы тоже самое, она попадала под приватизацию, мы категорически против того, чтобы она оказалась под приватизацию детской стоматологии, областная. Поэтому мы вошли в механизм, чтобы сохранить ее, родители должны быть спокойны, что детская областная стоматологическая служба остается государственной. Это очень важно», — сказал Кумар Аксакалов.
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