Аким Костанайской области вручил государственные награды медицинским работникам

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Кемечевича Токаева орденами, медалями и Почетными грамотами Республики Казахстан были удостоены 15 медицинских работников области.
Архимед Мухамбетов отметил, что медицинские работники находятся на передовой борьбы за здоровье людей.
«Сейчас весь мир переживает непростое время, вызванное распространением коронавирусной инфекции. Именно вы, медицинские работники, находились и продолжаете находиться на передовой борьбы за здоровье людей», — сказал глава региона.
На сегодняшний день в системе здравоохранения области работают более 15 тыс. медицинских работников, в их числе 1800 врачей и более 6 тыс. средних медицинских работников.
Более тысячи медработников области задействованы в работе по диагностике и лечению КВИ. При этом, задействованные в борьбе с COVID-19, получили выплаты более 2-х млрд. тенге.
Вместе с тем, проводится работа по привлечению специалистов.
В 2019 году в Костанайскую область прибыло 265 врачей, в текущем году планируется привлечь 227 работников здравоохранения.
Прибывшим врачам оказываются меры поддержки в виде выплаты подъемного пособия и выделения жилья.
В заключение встречи, аким области поблагодарил медицинских работников.
«От всей души хотел бы поблагодарить каждого медицинского работника за верность профессии, спасенные жизни и вклад в сохранение здоровья нации», — сказал Архимед Мухамбетов.
Награжденная орденом «Құрмет» главный врач Костанайской областной станции скорой неотложной помощи Ирина Штейгервальд поблагодарив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за заботу и поддержку.
«В первую очередь хочу поблагодарить Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за заботу и поддержку. Мне искренне приятно, что мою работу так высоко оценили», — сказала главный врач станции скорой помощи.
При этом она отметила, что пандемия научила медицинских работников командной работе.
«Работа в такое тяжелое время, в условиях пандемии, научила нас еще с большим вниманием относиться к каждому пациенту, но мы с вами научились главному – мы научились работать в команде. Горжусь каждым, кто сегодня получает столь высокую награду», — сказала Ирина Штейгервальд.
COVID-2019 в Казахстане
103033 - зарегистрированно
82777 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3260 - в Костанайской области