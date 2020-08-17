Аким Костанайской области вручил государственные награды медицинским работникам

В соответствии с Указом Главы государства Касым-Жомарта Кемечевича Токаева орденами, медалями и Почетными грамотами Республики Казахстан были удостоены 15 медицинских работников области.

Архимед Мухамбетов отметил, что медицинские работники находятся на передовой борьбы за здоровье людей.

​«Сейчас весь мир переживает непростое время, вызванное распространением коронавирусной инфекции. Именно вы, медицинские работники, находились и продолжаете находиться на передовой борьбы за здоровье людей», — сказал глава региона.

На сегодняшний день в системе здравоохранения области работают более 15 тыс. медицинских работников, в их числе 1800 врачей и более 6 тыс. средних медицинских работников.

Более тысячи медработников области задействованы в работе по диагностике и лечению КВИ. При этом, задействованные в борьбе с COVID-19, получили выплаты более 2-х млрд. тенге.

Вместе с тем, проводится работа по привлечению специалистов.

В 2019 году в Костанайскую область прибыло 265 врачей, в текущем году планируется привлечь 227 работников здравоохранения.

Прибывшим врачам оказываются меры поддержки в виде выплаты подъемного пособия и выделения жилья.

В заключение встречи, аким области поблагодарил медицинских работников.

«От всей души хотел бы поблагодарить каждого медицинского работника за верность профессии, спасенные жизни и вклад в сохранение здоровья нации», — сказал Архимед Мухамбетов.

​Награжденная орденом «Құрмет» главный врач Костанайской областной станции скорой неотложной помощи Ирина Штейгервальд поблагодарив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за заботу и поддержку.

​«В первую очередь хочу поблагодарить Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за заботу и поддержку. Мне искренне приятно, что мою работу так высоко оценили», — сказала главный врач станции скорой помощи.

​При этом она отметила, что пандемия научила медицинских работников командной работе.

​«Работа в такое тяжелое время, в условиях пандемии, научила нас еще с большим вниманием относиться к каждому пациенту, но мы с вами научились главному – мы научились работать в команде. Горжусь каждым, кто сегодня получает столь высокую награду», — сказала Ирина Штейгервальд.



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