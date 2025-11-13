Аким Костанайской области Кумар Аксакалов выступил на форуме с участием Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, обозначив курс региона на новую индустриализацию и поставив в центр повестки «человека труда». «Еңбек – елдің тірегі» — человек труда является опорой страны, подчеркнул он, говоря о формировании «идеологии созидания». Онпрезентовал индустриальный рывок Костанайской области: 76 проектов на $5,2 млрд и новый «сухой порт».

Экономика и инвестиции

По словам Аксакалова, Костанайская область остаётся одним из наиболее динамично развивающихся регионов:

рост экономики в 2024 году — 8,3% , в 2025-м ожидается более 7% ;

, в 2025-м ожидается ; производительность труда за 10 лет выросла с $5,1 тыс. до $21,8 тыс. на занятого;

на занятого; за последние три года привлечено $3,8 млрд инвестиций, из них $1,5 млрд — прямые иностранные.

Флагманские проекты промышленности

Аким представил ряд высокотехнологичных запусков и строек:

литейный завод KamLitKZ по блокам и головкам цилиндров для грузовых авто ( $146,2 млн , мощность 45 тыс. т , 500 рабочих мест);

по блокам и головкам цилиндров для грузовых авто ( , мощность , рабочих мест); завод ведущих мостов для грузовиков (готов к запуску; инвестиции $300,1 млн , 650 рабочих мест);

для грузовиков (готов к запуску; инвестиции , рабочих мест); автозавод KIA полного цикла — 1500 новых рабочих мест.

«Все производственные площадки оснащаются оборудованием мирового уровня с максимальной автоматизацией, роботизацией и цифровым управлением», отметил Аксакалов.

Логистика: третий международный порт страны

Во исполнение поручений Президента в регионе возводится транспортно-логистический комплекс на 400 тыс. TEU (более 11 млн т в год). Это будет третий международный порт Казахстана и второй “сухой”. Открытие комплекса, по оценке акима, увеличит грузопоток ещё на 20%.

Ресурсы и АПК

в горнодобывающей отрасли реализуются капиталоёмкие проекты с уклоном на переработку руды — на сумму $3,6 млрд ;

— на сумму ; в агропроме строятся предприятия по глубокой переработке зерна и современные молочно-товарные фермы — всего на $720 млн.

В целом сформирован пул из 76 проектов на $5,2 млрд.

Кадры для новой индустриализации

Ключевой вызов — кадровое обеспечение. «Наша задача — обеспечить новые производства подготовленными кадрами, со знанием инженерии и цифровых технологий. Вся система образования должна перестроиться и опережать потребности на 3–4 шага», сказал аким.

На базе региональных вузов открыты двудипломные программы (приоритет — IT), созданы Высшие школы машиностроения, металлургии и горного дела, экономики и строительства, энергетики и информационных систем. Сегодня 55–70% работников на новых площадках — молодёжь до 35 лет. Для её закрепления в регионе действует программа «Қостанай жастары» — льготная ипотека под 6% для молодых специалистов.

«Человек труда XXI века — умный, грамотный, творческий. Быть рабочим — значит строить будущее своей страны», резюмировал Кумар Аксакалов.

