Аким Костанайской области Кумар Аксакалов выступил на форуме с участием Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, обозначив курс региона на новую индустриализацию и поставив в центр повестки «человека труда». «Еңбек – елдің тірегі» — человек труда является опорой страны, подчеркнул он, говоря о формировании «идеологии созидания». Онпрезентовал индустриальный рывок Костанайской области: 76 проектов на $5,2 млрд и новый «сухой порт».
Экономика и инвестиции
По словам Аксакалова, Костанайская область остаётся одним из наиболее динамично развивающихся регионов:
- рост экономики в 2024 году — 8,3%, в 2025-м ожидается более 7%;
- производительность труда за 10 лет выросла с $5,1 тыс. до $21,8 тыс. на занятого;
- за последние три года привлечено $3,8 млрд инвестиций, из них $1,5 млрд — прямые иностранные.
Флагманские проекты промышленности
Аким представил ряд высокотехнологичных запусков и строек:
- литейный завод KamLitKZ по блокам и головкам цилиндров для грузовых авто ($146,2 млн, мощность 45 тыс. т, 500 рабочих мест);
- завод ведущих мостов для грузовиков (готов к запуску; инвестиции $300,1 млн, 650 рабочих мест);
- автозавод KIA полного цикла — 1500 новых рабочих мест.
«Все производственные площадки оснащаются оборудованием мирового уровня с максимальной автоматизацией, роботизацией и цифровым управлением», отметил Аксакалов.
Логистика: третий международный порт страны
Во исполнение поручений Президента в регионе возводится транспортно-логистический комплекс на 400 тыс. TEU (более 11 млн т в год). Это будет третий международный порт Казахстана и второй “сухой”. Открытие комплекса, по оценке акима, увеличит грузопоток ещё на 20%.
Ресурсы и АПК
- в горнодобывающей отрасли реализуются капиталоёмкие проекты с уклоном на переработку руды — на сумму $3,6 млрд;
- в агропроме строятся предприятия по глубокой переработке зерна и современные молочно-товарные фермы — всего на $720 млн.
В целом сформирован пул из 76 проектов на $5,2 млрд.
Кадры для новой индустриализации
Ключевой вызов — кадровое обеспечение. «Наша задача — обеспечить новые производства подготовленными кадрами, со знанием инженерии и цифровых технологий. Вся система образования должна перестроиться и опережать потребности на 3–4 шага», сказал аким.
На базе региональных вузов открыты двудипломные программы (приоритет — IT), созданы Высшие школы машиностроения, металлургии и горного дела, экономики и строительства, энергетики и информационных систем. Сегодня 55–70% работников на новых площадках — молодёжь до 35 лет. Для её закрепления в регионе действует программа «Қостанай жастары» — льготная ипотека под 6% для молодых специалистов.
«Человек труда XXI века — умный, грамотный, творческий. Быть рабочим — значит строить будущее своей страны», резюмировал Кумар Аксакалов.
