Аким Костанайской области запретил привлекать к санитарной уборке волонтеров

Пока в стране действует режим ЧП, вся очистка ложится на плечи коммунальных служб. Кроме этого в регионе должны были начаться работы по озеленению, но их было решено перенести на осень, сообщает alau.kz

В Костанайской области на сегодня насчитывается 80 волонтерских организаций, в них входит 15 тысяч человек. Поскольку этот год был объявлен годом волонтера, то в республике был утвержден план мероприятий. Все волонтерские проекты объединили в 7 направлений.

«Из всех вышеперечисленных направлений. Это Сабақстастық, Саулық, Таза әлем, Асыл Мұра, Қамқор, Білім, Үміт. Костанайская область будет акцентировать свою волонтерскую деятельность по направлению — Таза әлем — это защита окружающей среды»,- сказал руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области Марат Журкабаев.

Таза алем — это экологический проект, сюда входит защита окружающей среды, очистка рек и лесов, высадка деревьев, обучение сортировке мусора. Правда, пока реализация этого проекта отложена. Все потому, что действует режим ЧП и привлекать молодежь к массовым акциям сейчас нельзя. Тем не менее, в области уже стартовал санитарный двухмесячник.

«За счет коммунальных предприятий. Вот уже вчера, позавчера первые дни тепла, уже мы видим, что подсыхает. Есть мусор, твердо бытовые отходы их надо убирать. Еще нам добавил ураган в виде поломанных деревьев, сваленных деревьев, каких-то других материалов, поэтому надо быстро сейчас все это очистить»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов сделал акцент на том, что вся санитарная очистка сейчас должна проводиться только силами коммунальных предприятий. Массовые акции с участием молодежи начнутся после снятия ограничений. А вот высадка деревьев перенесена на осень.

«По итогам 2019 года Костанайская область показала лучший результат вовлеченности молодежи в социально-общественную деятельность. Так, из выделенной квоты по республике 377 студентов, число участников в проекте из Костанайской области – составило 146 человек. В 2020 году на Костанайскую область было выделено 638 квот. На сайте зарегистрировано 490 студентов и 35 организаций»,- сообщил Марат Журкабаев.

Марат Журкабаев отметил, что пока волонтеры задействованы в доставке лекарств и продутков питания пожилым людям.

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