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Аким области Кумар Аксакалов необычно поздравил костанайцев

Аким лично посетил несколько дворов областного центра. Во дворе дома по улице Майлина 24 горожане накрывали столы, пели народные песни и устраивали соревнования по национальным играм.

Аким области поздравил собравшихся с праздником Наурыз.

— Есть хорошая поговорка «от далекого родственника, близок сосед рядом живущий». Отрадно, что жители двора вместе празднуют Наурыз. Наурыз – прекрасный праздник, который празднует равноденствие, мир и дружбу. Видно, что жители двора совместно провели уборку, хорошо подготовились к празднику. Выражаю благодарность организаторам, подарившим праздник горожанам, — сказал Кумар Аксакалов.

Аким области вручил подарки жителям двора.
После посетил дворовый праздник в микрорайоне «Юбилейный» 22. Здесь тоже был накрыт праздничный дастархан, организованы соревнования по национальным играм.

Аким области вместе с жителями дворов принял участие в спортивных мероприятиях. Он пожелал всего наилучшего и вручил подарки.
Стоит отметить, в Костанае в преддверии праздника был организован конкурс «Наурыз – в каждом дворе». В конкурсе приняли участие 20 ОСИ, организовали в 12 дворах праздник Наурыз для своих жильцов.

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