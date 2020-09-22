Аким области поручил держать на особом контроле стоимость хлеба

В Костанайской области цены на социально-значимые продовольственные товары, в среднем, ниже, чем в республике. Несмотря на это, аким региона поручил держать на особом контроле стоимость социального хлеба. Она, до августа следующего года не должна превышать 89 тенге. Для этого в стабфонд будет закуплено более 5 тысяч тонн муки, передает alau.kz

В Костанайской области цены на продовольственные товары ниже среднереспубликанских, об этом на совещании в областном акимате рассказал руководитель управления сельского хозяйства Жансултан Таукенов. По его словам, индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 103,6%. В целом ситуация по области стабильная, по всем 19 позициям продуктов. Правда, в отдельных районах все же есть проблемы, там выборка продуктов из стабфонда производилась слабо и в итоге цены превысили среднеобластные.

«Выборка продукции из стабфонда не производилась в Джангельдинском районе и городе Аркалык. Мониторинг цен по области показывает выше средних областных цен в Джангельдинском районе по 14 позициям, Узункольском, Карабалыкском – 10 позициям, Денисовском – 10 позициям, в Амангельдинском по 5 позициям, Камыстинскомпо 4 позициям», — указал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Жансултан Таукенов.

Вообще для формирования регионального стабфонда на 2018-2021 годы АО СПК «Тобол» было выделено почти 1,5 млрд тенге.

«В стабилизационный фонд из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, заложено 13 товаров в объеме 6,6 тыс. тонн на сумму 1 млрд 216 млн тенге. В текущем году с учетом возвратных средств закуплено на общую сумму 602млн. тенге в объеме 3,3 тыс.тонны продукции», — добавил Жансултан Таукенов.

Сейчас в запасах фонда имеется 1900 тонн продукции на сумму 396 млн.тенге. Это и яйца, и сахар, и макароны. Тем не менее, уже ведутся работы по пополнению стабфонда. К примеру, в этом месяце были проведены государственные закупки на поставку 10 тонн говядины на 14,5 млн тенге. А до конца следующей недели будет закуплено 100 тонн картофеля на 8 млн тенге. Что касается капусты, моркови, лука, то они будут закупаться после формирования цен. Приблизительно в следующем месяце, тогда же будет закуплена гречневая крупа. А вот по мясу кур чиновникам, несколько дней назад пришлось объявить повторный конкурс, поскольку не было заявок от поставщиков. Аким области отметил, что немаловажным при формировании стабфонда является вопрос заготовки необходимого количества муки. Это 5200 тонн, что позволит на 12 месяцев обеспечить хлебопекарные предприятия мукой.

«До этого мы выделили более 180 млн тенге. Это на короткий срок, теперь вот сегодня мы решение принимаем 300 млн тенге выплачиваем аванс 50%, а всего на 600 млн тенге заключаем, чтоб до следующего урожая как мы говорим, то где-то август 2021 года мы полностью должны удержать цены на хлеб», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов поручил акимам держать на контроле цены на социальный хлеб. Себестоимость хлеба, весом в 600 грамм равна 84 тенге. В розничной же торговли она не должна превышать 89 тенге.

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