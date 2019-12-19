Аким области посетил проблемные объекты в Денисовском и Камыстинском районах

В Денисовском районе проходит активная работа по газификации. Однако остался единственный социальный объект, который отапливают до сих пор углем — это ясли-сад. С похожей проблемой столкнулись и в Камыстинском районе. Аким области с рабочим визитом посетил проблемные объекты, и рассказал где и когда будет проведен газ, передает alau.kz

Денисовский ясли-сад №40 был построен в 1986 году, потом какое-то время не работал, затем в 2000 году открылся вновь. За 30 лет серьёзного ремонта в здании не проводилось. На удачу садик попал в программу «Повышения энергоэффективности в Казахстане», благодаря чему был проведен масштабный ремонт.

«В 2018 году банк всемирного развития Казахстана выделил грант на 40 млн и в нашем детском саду провели следующие работы: облицовка здания с теплоизоляцией и проведены текущий ремонт мягкой кровли крыши», — пояснила директор ясли-сада №40 Денисовского района Зульфия Майер.

А из местного бюджета были выделены деньги на приобретение мебели. Но внутри садика все же есть проблемы. Это устаревавшие системы водоснабжения, канализации и самое главное — отопления. Ясли-сад №40 единственный соцобъект в районом центре, который до сих пор отапливается твердым топливом — углем. Поэтому свою рабочую поездку Архимед Мухамбетов начал отсюда. И сразу дал указание запустить здесь газовое отопление в следующем году, на это потребуется около 40 млн тенге. Такая же проблема и в средней школе, в Камыстинском районе.

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«У нас на сегодняшний день нет интерната, но он запланирован с будущего учебного года. Мало того, что у нас смешанная школа, она у нас еще и опорная. То есть ряд школ, которые подлежат оптимизации. Дети будут обучаться в нашей школе, в интернате же и здесь же проживать», — рассказал директор Алтынсаринской средней школы Камыстинского района Александр Плотцев.

Для этого уже полностью подготовлено здание, а именно спальный корпус пришкольного интерната. 295 млн тенге было выделено на его капитальный ремонт. Жители двух районов также смогли рассказать о своих проблемах, на приеме у главы региона в филиалах партии «Nur Otan». И большинство вопросов как раз касалось газификации.

«В соседних селах, смежных с селом Зааятское есть газ в полном объеме. Но отсутствует в селе Зааятское. Можно ли ваше содействие», — обратился один из жителей Денисовского района к акиму области.

«Сейчас мы газифицируем Аулиеколь, Федоровка, Кушмурун начали, Аманкарагай завершили, то есть крупные села охватываем. После завершения крупных сел возьмемся уже за средние села, поэтому специально я спросил, сколько человек проживает. Будем смотреть не только количество населения, а еще, какие социальные объекты есть. Задача стоит вот с твердого топлива социальные объекты перевести на газ», — ответил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Таким образом, глава региона пояснил, что в приоритете районные центры и социальные объекты. Но, к примеру, в село Зааятское все-таки пообещали провести газ в ближайшие 3 года.