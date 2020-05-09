Аким области поздравил костанайцев с 75-летием Победы

COVID-2019 в Казахстане
4922 - зарегистрированно
1695 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
Дорогие ветераны войны и труда!
В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину Великой Победы во Второй мировой войне.
Благодаря защитникам Родины, стойко выстоявшим на полях сражений, на протяжении многих десятилетий мы живем в мире и согласии.
День Победы – это символ единства и неподдельной любви к Родине, это память о миллионах соотечественниках отдавших жизнь во благо будущих поколений.
В решающих сражениях Великой Отечественной войны приняли участие и воины-костанайцы. Из сел нашей области на фронт ушло более 73 тысяч человек. Каждый третий костанаец положил свою жизнь на алтарь Победы.
Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не дает нам в полной мере отпраздновать эту знаменательную дату. Но без внимания, теплоты и заботы не останется ни один ветеран нашей области.
В текущем году каждый из 82 ветеранов-фронтовиков области получил материальную помощь в размере одного миллиона тенге. Также без внимания не остались и другие категории граждан, приравненных к ним.
Наша работа будет направлена на их дальнейшую поддержку, а также сохранение памяти о подвиге Героев войны.
Дорогие ветераны!
Уважаемые костанайцы!
Этот Великий день навсегда останется олицетворением мужества, стойкости и несгибаемой воли к победе.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и благополучия!
Аким Костанайской области А. Мухамбетов