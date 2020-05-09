Аким области поздравил костанайцев с 75-летием Победы

Дорогие ветераны войны и труда!

В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину Великой Победы во Второй мировой войне.

Благодаря защитникам Родины, стойко выстоявшим на полях сражений, на протяжении многих десятилетий мы живем в мире и согласии.

День Победы – это символ единства и неподдельной любви к Родине, это память о миллионах соотечественниках отдавших жизнь во благо будущих поколений.

В решающих сражениях Великой Отечественной войны приняли участие и воины-костанайцы. Из сел нашей области на фронт ушло более 73 тысяч человек. Каждый третий костанаец положил свою жизнь на алтарь Победы.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не дает нам в полной мере отпраздновать эту знаменательную дату. Но без внимания, теплоты и заботы не останется ни один ветеран нашей области.

В текущем году каждый из 82 ветеранов-фронтовиков области получил материальную помощь в размере одного миллиона тенге. Также без внимания не остались и другие категории граждан, приравненных к ним.

Наша работа будет направлена на их дальнейшую поддержку, а также сохранение памяти о подвиге Героев войны.

Дорогие ветераны!

Уважаемые костанайцы!

Этот Великий день навсегда останется олицетворением мужества, стойкости и несгибаемой воли к победе.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и благополучия!

Аким Костанайской области А. Мухамбетов

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