Аким областного центра решил улучшить работу службы Айкомек

В службу Айкомек Костаная в день поступают десятки сообщений, в которых люди рассказывают о проблемах, связанных с жизнью областного центра. Кто-то жалуется на неработающие светофоры, кто-то на протекающие крыши.

Аким областного центра проанализировал эти сообщения и выявил, что часть из них об одной и той же проблеме поступают в течении нескольких месяцев. А значит — они не решаются чиновниками. Так, к примеру, сообщения о несанкционированных свалках по улицам Кочубея и Джамбула. Проблема не решается с мая.

«Отрабатывайте эти моменты, в СМИ, в пространстве, вот эта улица, где люди несанкционированные свалки, точечно отработать. Вам срок неделю на исполнению», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким отметил, что если мусор с этих мест вывозится, и он вновь появляется, то к решению вопросу нужно привлечь полицию, которая и будут штрафовать граждан, организовывающих свалки. Не меняется картина в работе ТОО «ЭПК-Форфайт», в части восстановления опор освещения, их монтажу и демонтажу по адресам Рабочая — ул. Дулатова, С. Баймагамбетова 244, ул. Карбышева 67.

«Просьба такая — снизить процент по замене светильников. Наладить систему нужно тогда и будет порядок. Мы будем разрывать договор и искать другого подрядчика, люди высказываются и это справедливо», — говорит аким Костаная.

Так же один из наболевших вопросов — о состоянии дорог по адресам Карбышева 27, люди просят заасфальтировать ее, как и по Аль-Фараби, 17. Местные жители неоднократно обращались, но вопрос остается открытым и не решается. Аким поручил отделу ЖКХ рассмотреть возможность проведения ремонтных работ дорожного полотна по указанным адресам

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