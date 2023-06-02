Аким подписал. Процесс принудительного изъятия земельных участков для госнужд начинается в Костанае

Процедура изъятия земель происходит по двум вариантам: либо государство выкупает участок по стоимости которая определяет оценка, либо предлагает взамен равноценный. буквально на днях в Костанае подписали постановление о принудительном взыскании территорий для госнужд. Под снос попадают 13 домов в разных частях Костаная.

Для расширения проезжей части по улице Тауелсиздик акимат Костаная постановил принудительно изъять участки. Под снос попадают два дома, один по Тауелсиздик, второй по Каирбекова. Как рассказывают в отделе земельных отношений, с хозяевами уже провели беседы, и теперь начнется самое главное — оценка имущества

Информацию о том, что с хозяевами домов уже провели устные разговоры рассказал руководитель отдела земельных отношений. Пока мы работали на этом участке, встретили хозяина дома, который как раз попадает под снос. Он отмечает, что никто к нему не приходил.

«Будем отстаивать по закону. То, что они там нарисовали я слышу от всех, от друзей, соседей, еще от кого-то, но только не от городского акимата. То есть вам уведомления не приходили? Нет», — говорит житель дома №23 по улице Тауелсиздик.

Появится в городе и теннисный корт. Для его обустройства необходимо будет снести только один дом. Как рассказали в отделе земотношений сейчас весь этот процесс на этапе оценки, с которой хозяева могут не согласиться, и обратиться в суд.

«После изготовления оценки, уже официальной, когда нам изготовят, предоставят, тогда мы собственников уведомим за которую оценили. После этого, будет предложен договор выкупа за данную стоимость и если собственники не согласны с этой стоимостью, они имеют право, произвести свою оценку», — сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев.

В таком случае выкупаться участки будут по той стоимости, которую назначит суд. Дома по улице Бородина, Тауелсиздик и Шаяхметова тоже попадают под снос. Здесь местные власти планируют построить новый парк. Для этого им необходимо снести сразу пять частных, жилых домов.

Но для жильцов этих домов это не новость. По их словам об этом им говорят уже с 2015 года. Но, в отделе земельных отношений отмечают на этот раз уже точно. Соответствующие постановление уже есть. Процесс это не быстрый, и уже не обратимый. В случае, если жильцов устроит та стоимость, которую назначит оценка, займет три месяца. А если нет, то может затянуться до года.

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