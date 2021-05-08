Аким помог задержать убийцу в Костанайской области

Аким села Карасу Костанайской области помог участковому задержать убийцу, передает Tengrinews.kz.
Убийство произошло в Амангельдинском районе села Карасу Костанайской области. На пульт 102 поступило анонимное сообщение с просьбой направить сотрудников полиции.
«Следом за 47-летним мужчиной, разделившись, направились участковый и сельский аким. Последний, увидев подозреваемого, стал вызывать подмогу. Однако мужчина успел нанести себе резаные раны и был госпитализирован в районную больницу», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.
Сообщается, что в настоящее время ведется досудебное расследование по двум статьям — «Убийство» и «Покушение на убийство». Назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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