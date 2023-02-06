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Аким Рудного Куандык Испергенов покинул свое кресло

Пост градоначальника Рудного покинул Куандык Испергенов в связи с переходом на другую работу, передает Tengrinews.kz.

На должность заместителя акима по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Рудного с возложением временного исполнения обязанностей акима города назначен Виктор Ионенко. Он имеет огромный опыт работы на различных должностях, начиная от инженера до заместителя акима области. Также Виктор Ионенко был акимом в 3 районах: Денисовском, Мендыкаринском и Карасуском.

Куандык Испергенов освобожден от должности акима города Рудного в связи с переходом на другую работу. Он занимал кресло акима Рудного с 2020 года, пришел на смену Бахтжану Гаязову, который покинул пост после скандала с колесом обозрения.

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