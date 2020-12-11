Аким Сарыкольского района озвучил планы по проектам на будущий год

В этом году в Сарыкольском районе занялись устройством водопровода в селе Севастополь. Планируется, что по завершению строительства больше 600 жителей получат доступ к питьевой воде. Одновременно с этим в районе проходит реконструкция еще одного схожего объекта, на этот раз в селе Сорочинка. В свою очередь там водой будут обеспечены не меньше 500 жителей села, передает alau.kz

В этом году в Костанайской области проходили масштабные ремонтные работы школ и детских садов. Охватить удалось больше 130 объектов образования. Часть из них пришлись на Сарыкольский район. Там в этом году капитальный ремонт провели в Тагильской и Комсомольской средних школах. После чего для учебных заведений закупили новую мебель. Теперь же в районе обсуждают новые проекты по ремонту объектов образования.

«Дальнейшая работа по улучшению технического состояния объектов образования продолжается. Так в текущем году разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Темирязевской и Барвиновской средних школ. Документация на сегодняшний день проходит государственную экспертизу. Данные школы в последующем будут включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов»,- рассказал аким Сарыкольского района Амантай Балгарин.

В 2020 году в Сарыкольском районе реализовали немало проектов в разных сферах. К примеру, в области инфраструктуры их было 11, и они должны были обеспечить рабочими местами 285 человек. На будущий год запланированы проекты в сфере индустриализации, которые также откроют возможности для трудоустройства.

«На 2021 год планируется реализовать еще 6 инвестиционных проектов на общую сумму 312 миллионов тенге с созданием новых 40 рабочих мест»,- сообщил аким района.

Многих трудоустроенных в этом году людей задействовали на ремонте дорог. Работы по восстановлению дорожного покрытия в Сарыкольском районе в 2020-м охватили 6 улиц. Их отремонтировали методом ресайклирования. Также был проведен ремонт 4 подъездов к селам и начат еще ряд проектов.

«Это водоснабжение села Севастополь стоимостью проекта 160,8 млн тенге. Проектом предусматривается строительство магистрального водопровода протяженностью 18,5 км. По завершению данного проекта 609 жителей села Севастополь будут обеспечены качественной питьевой водой»,- сказал Амантай Балгарин.

Еще один проект, который касается реконструкции разводящих сетей в Сарыкольском районе, также был начат в этом году. Он проходит в селе Сорочинка. На него выделено 355,8 млн тенге. Благодаря этому проекту 564 жителя села смогут обеспечить питьевой водой.

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