Аким, требовавший продать ему спиртное в запрещенное время, предстал перед советом по этике в Костанае

Дело акима Новоильиновского сельского округа района им.Б.Майлина Макаша Таймасова рассмотрела специальная по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области.

Автор резонансного видео предстал перед советом по этике. Напомним, инцидент произошел в районе Б.Майлина. Аким Новоильиновского сельского округа Макаш Таймасов попал в объектив камеры в местном магазине. Нецензурно выражаясь, он просил продать ему спиртное, несмотря на то, что продажа алкогольных напитков запрещена после 23:00. Таймасов неоднократно указывал на свой «статус».

«Я был не в себе после разговора с супругой и сильно нервничал, не смог сдержать эмоций. В своем поступке раскаиваюсь. Принес извинения продавцу магазина, так и тем, кто там находился. За все время работы на госсслужбе не позволял себе такого поведения, и очень сожалею, что такое случилось со мной впервые», — сказал аким Новоильиновского сельского округа Макаш Таймасов.

Свое поведение аким сельского округа так же объяснил тем, что с продавцом магазина у него давний конфликт. Но отмечает, нецензурные слова были адресованы не в её адрес, а использовались лишь для связки слов.

«Что означают ваши слова: «вы знаете кто я?» Что означают? вы хотели как-то указать вашу должность? Или какой-то другой ваш статус? Или значимость? На тот момент в эмоциях, сейчас не могу сказать, ничего не имел плохого», — отметил председатель совета по этике департамента по делам госслужбы по Костанайской области Ерлан Салыкбаев.

Члены совета по этике считают, что полного раскаяния со стороны Таймасова не было, а история о конфликте с супругой и вовсе была надумана. Советом было вынесено решение о наложении на акима Новоильиновского сельского округа дисциплинарного взыскания в виде увольнения с занимаемой должности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.