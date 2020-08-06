Акимам необходимо усилить состав мобильных групп. Подробности заседания областного оперштаба

Сегодня в областном акимате состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инекции, передает alau.kz

Аким области Архимед Мухамбетов отметил, что для усиления работы по контролю за соблюдением карантинных мер, число мониторинговых групп увеличено с 44 до 91. Вместе с тем, повсеместно продолжают несоблюдаться карантинные меры. За июль – август группами обследовано 2327 объектов различных форм собственности. Нарушения санитарно-дезинфекционного режима выявлены на 190 объектах. Наложены штрафы на сумму более 12,8 млн. тенге, 22 объекта приостановили деятельность самостоятельно.

«Часто продавцы и сотрудники сферы обслуживания работают без масок, перчаток, антисептиков. Некоторые объекты,работали в режиме «запрета на деятельность» и в нарушение «ограничение по времени работы», — сообщил глава области.

В период с 1 по 2 августа выявлено 898 нарушений режима карантина, большая часть из которых приходится на города Костанай-308, Рудный-143, Житикару- 100, Костанайский район-59, г. Лисаковск- 55, Сарыкольский район-48. Сотрудниками полиции 1 августа был выявлен факт проведения в селе Сужарган Жангельдинского района праздника «Курбан айт» с приглашением 15 гостей. В этом же населенном пункте проводили семейное мероприятие «Сватовство» с приглашением гостей в количестве 20 человек. 2 августа около 00:10 часов в Костанае во время режима локдаун осуществлял работу игровой клуб «Лото Клуб», расположенный по проспекту Абая. Собран материал в отношении администратора. В селе Аулиеколь в период локдауна работала общественная баня.

«По всем выявленным фактам собраны материалы и направлены в территориальные управления по контролю качества и безопасности товаров и услуг. Вместе с тем, выявляемые нарушения – это только «верхушка айсберга». Фактически их гораздо больше. Все это свидетельствует о недостаточной работе мониторинговых групп, а также органов полиции. Причем на органы полиции кроме работы в группах возложены и их прямые обязанности, такие как борьба с правонарушениями и преступностью. Их нужно максимально разгрузить для выполнения своих непосредственных функций», — отметил Архимед Мухамбетов. .

Акимам городов и районов поручено усилить состав мобильных групп представителями неправительственного сектора, а также лицами с активной гражданской позицией, особенно в период действия режима локдауна 8-9 и 15-16 августа. Указанные группы должны посещать не только объекты, находящиеся в райцентрах, но и охватывать самые отдаленные сельские населенные пункты. При выявлении нарушений, представители групп должны действовать по следующему алгоритму: вызвать сотрудника местной полицейской службы для регистрации факта нарушения, собрать необходимые доказательства, нужно опросить свидетелей и составить рапорта. Далее передать документы в органы санитарно-эпидемиологического надзора для возбуждения административного производства.

«Поручаю акимам городов и районов укрепить мобильные группы в доведенном количестве, обеспечить их транспортом, достаточным объемом ГСМ и всем необходимым. Подчеркну, что с текущей недели мы начали проводить системную подготовительную работу до 17 августа по приведению всех санитарных норм на предприятиях в соотвествии с действующими требованиями. И только при неукоснительном соблюдении карантинных мер субъекты бизнеса смогут начать полноценно функционировать после начала поэтапного смягчения режима», — сообщил глава области.

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