Акимат Костаная намерен демонтировать незаконно установленные в городе торговые павильоны

Акимат Костаная намерен демонтировать незаконно установленные торговые павильоны. По мнению чиновников, большая половина таких точек, к примеру в Сити-центре, не имеет право работать в этом месте, так как у них нет разрешительных документов. Поэтому, если собственники не демонтируют павильоны самостоятельно, их вывезет на спецстоянки полиция.

На аппаратном совещании в акимате Костанае чиновники обсуждали хаотичное размещение нестационарных торговых объектов в областном центре. Были обследованы 80 земельных участков, расположенные по улицам Маяковского, Каирбекова, Абая, Центральном парке Костаная, в Сити-центре и бульваре молодежи на КСК. Владельцам 50 вручены письма о том, что они должны свои павильоны снести.

— Наибольшее скопление незаконно расположенных павильонов наблюдается в Сити-Центре по ул. Аль-Фараби, в районе ТЦ Астыкжан и Солнечный по ул. Каирбекова. При этом, все торговые павильоны подключены к сетям электроснабжения незаконно. Так, договора электроснабжения для потребителей заключены на основании письменных меморандумов, которые не имеют юридической силы, а также писем Отдела ЖКХ. Также наблюдаются вопиющие случаи самовольного подключения к сетям уличного освещения. Кроме того, необходимо отметить факты незаконного взимания арендной платы владельцами торговых центров с владельцев торговых павильонов в размере от 50 до 200 тысяч тенге ежемесячно, — рассказал заместитель акима Костаная Мейрам Сокибаев.

Некоторые собственники торговых павильонов, нарушения уже устраняют. К примеру, самостоятельно демонтируют или переносят в другое место. По другим, владельцев найти не удалось, поэтому акимат намерен павильоны демонтировать с помощью полиции и вывести на спецстоянку. Если в течение 3 месяцев собственники не обнаружатся, акимат намерен принять меры по переводу торговых ларьков в коммунальную собственность.

((СИНХРОН ХР 00:00:23

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ТИТР: МАРАТ ЖУНДУБАЕВ, АКИМ КОСТАНАЯ

-Позиция наших госорганов по этому вопросу не достаточно четкая, — заявил аким областного центра Марат Жундубаев. — Это нужно для города. Поэтому что касается полиции, ЧС, есть конкретные меры, есть закон. Да я согласен, сейчас действует мораторий на проверку объектов МСБ. Но это на проверку бизнеса, который работает легально!

В акимате подчеркивают, чтобы в дальнейшем нарушений не было, они проведут аукционы на земельные участки для размещения нестационарных торговых павильонов в Сити-Центре, в районе «Астыкжана», в микрорайоне Юбилейный. Желающих работать в рамках закона бизнесменов акимат призывает принять в них участие.





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