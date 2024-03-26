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Акимат Костаная не поддерживает строительство 19-этажного жилого дома

Фотография для новости Акимат Костаная не поддерживает строительство 19-этажного жилого дома

alau.kz

Как сообщает пресс-служба акимата Костаная, застройщик ТОО «NurCom Building» (Марар И.В.) на земельном участке площадью 0,7 га, принадлежащем на праве частной собственности, осуществляет строительство 11-этажного жилого дома.

«Напомним, что 5 декабря 2023 года Иван Васильевич Марар заверил собрашихся жителей в том, что строительство какого-либо другого объекта рядом со строящимся 11-этажным домом не планируется. На видео, которое распространяется в социальных сетях и СМИ, специалист ТОО приводил геодезический инструмент «Нивелир» в рабочее состояние. Жители соседних домов восприняли действия специалиста, как подготовку к возможному строительству какого-либо объекта. Отметим, что позиция акимата города остаётся неизменной: учитывая существующую застройку в данном районе и на застраиваемом земельном участке, акимат города Костанай строительство 19-этажного жилого дома не поддерживает», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Костаная.

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