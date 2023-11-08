Акимат Костаная представил новый дизайн-код улиц. Как к этому относятся костанайцы?

Дизайн-код города по замыслу местных властей должен помочь избавиться от визуального шума. В проекте предусмотрены размеры и типы рекламных вывесок. Кроме этого определены и оттенки фасадов зданий.

Визуализация двух улиц Аль-Фараби и А.Байтурсынова в Костанае была разработана темиртауским подрядчиком. Именно такими, согласно дизайн-коду, должны быть фасады зданий, рекламные вывески и благоустройство. На этот проект городской бюджет затратил 18 миллионов тенге.

«Процесс применения дизайн-кода должен следовать рекомендациям и является неотъемлемым условием для развития архитектурно-художественного облика города. Данный свод предложений предназначен для использования всеми субъектами, участвующими в формировании городской эстетики Костаная. Выражающий цели для каждого проекта, определяющий правила проектирования и служащий понятным источником информации», — говорит руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

Как отмечает Гулсара Курмангалиева, это дизайн-код будет применяться не только на улице Байтурсынова и проспекте Аль-Фараби, но и на других улицах города будут придерживаться этому проекту. Оттенок для фасадов зданий выбрали бежевый.

«Вывески на магазинах на разных уровнях, разного цвета, разные входные группы. В одном здании целая радуга. 16 домов мы проектируем на следующий год под капремонт. Мы покажем это фото, и попросим предпринимателей привести свои входные группы в унисон нашей цветовой гамме. Я думаю, что это не сложно.», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Мы решили спросить у костанайцев, что они думают об едином архитектурном стиле города.

«Под один цвет — нет. Разные цвета должны быть, будет веселее. Не знаю, как лучше, но, думаю, что разный стиль — это веселее».

«Мне кажется вообще, что нужно разнообразие, а не так, что в одном красном или сером цвете. Эти цвета уже надоели, еще с советских времен. Вообще, архитектура должна быть разнообразной, чтобы и национальные элементы были, чтобы старинные здания преобразовать. А вот новые дома, которые строят, чтобы не в одном кирпиче были».

«Нет конечно, зачем? Все будет в одном лице получается, пусть лучше город будет разноцветный. Красиво будет. Все устраивает, все хорошо, все нормально».

Внедрять дизайн-код в городе будут поэтапно. Ему будут придерживаться при планируемом капитальном ремонте многоэтажек.

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