10 июня прошлого года в Костанае произошел трагический случай — на воде утонул ребёнок. На городском совете директоров с целью безопасности детей в летний период было принято решение о создании школьного кружка «Юный спасатель», который дополнил традиционные летние площадки и творческие секции.

С 17 июня 2024 года кружки начали работать на базе школ города. Важно подчеркнуть, что педагоги, задействованные в проекте, не выполняют функции спасателей. Их основная задача — профилактическая работа: проведение бесед с детьми, информирование родителей, предупреждение об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также взаимодействие с ЧС и полицией.

Участие в проекте абсолютно добровольное. Никто никого не принуждает, не поступило ни одной жалобы — ни от педагогов, ни от родителей. Более того, в работе задействованы не только учителя, но и другие сотрудники системы образования, которые выразили личную инициативу и желание внести вклад в безопасность детей.

В летний период 2025 года желание участвовать в кружках “Юный спасатель” за 2–3 дня выразили более 120 работников образования. Некоторые из них принимают участие уже второй год подряд. Это говорит не только о заинтересованности педагогов, но и предоставляет им возможность дополнительного заработка — за месяц работы можно получить до 350 тысяч тенге. Гибкий график позволяет выбрать удобное время и период участия, что делает проект удобным аналогом работы в летних лагерях. Это во многом схоже с практикой летних лагерей, где педагоги также подрабатывают в каникулярный период.

Главная цель проекта — безопасность детей. Результаты прошлого лета — подтверждение его эффективности: не произошло ни одного несчастного случая. Более 300 детей были своевременно замечены и выведены из потенциально опасных ситуаций. Уже в первую неделю лета 2025 года из зон риска было выведено более 70 детей.

Аким города дважды — 2 и 9 июня — в ходе аппаратных совещаний комментировал работу кружка “Юный спасатель”. Он подчеркнул важность сохранения жизни и здоровья детей, а также говорил о важности добросовестной работы работников кружка, т.е. исключительно тех работников образования, которые добровольно выразили желание участвовать в нём.

Пресс-служба акима Костаная