Акимат Костаная пытается сдержать цены на продукты питания, но большая сложность по-прежнему остается с сахаром-песком.

По официальным данным, за февраль из стабфонда уже реализовано 116 тонн сахара, а за весь прошлый год, кстати, всего было 18 тонн.

«Акиматом города подготовлена заявка на поставку сахара в регион в объеме 136 тонн по цене 311 тенге. Определены поставщики сахара через АО «Продкорпорация»: это «Kost Export» и «Бас Торговля-21». Заключены договора поставки продукции. В период с 28 по 29 марта продукция поступит на оптовые склады города. Кроме того, СПК «Тобол» заключен договор и произведена оплата на поставку 1500 тонн сахара с ТОО «Коксуский сахарный завод». Отгрузка продукции будет осуществлена 10-12 апреля текущего года», — сообщил заместитель акима Костаная Мейрам Сокитбаев.

Сейчас сахар отпускается по 317 тенге, торговая надбавка составляет не более 15%, цена на прилавке от 324 до 362 тенге. Причем, как отмечают чиновники, в крупных супермаркетах города сахар реализуется лимитировано, то есть по определенному количеству в одни руки.

«В целом, непростая ситуация, ажиотажный спрос на сахар, торговым сетям отпускается, по поручению акима области, стабфонд закупили — это будет большая помощь», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Помимо этого, чтобы решить проблему с овощами, чиновники заключили договоры с хозяйствами из Туркестанской области на их поставку. К примеру, первая отгрузка капусты в наш регион будет проведена уже 5 апреля. Есть еще одна проблема, отмечают чиновники, за это время в Костанае выявлены факты превышения торговой надбавки более чем на 15% на мясо кур у оптовиков. Эти предприятия получили предупреждения. Но проверять магазины и оптовиков сейчас акимат не может.

«Для осуществления контроля за соблюдением 15% торговой надбавки на СЗПТ, на первое полугодие 2022 года разработан и утвержден график проведения проверок в торговых сетях города. Однако, Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры отказал в согласовании проведения контрольных мероприятий по причине отсутствия официальных жалоб со стороны покупателей», — подчеркнул заместитель акима города.

В акимате отмечают, что после вмешательства министерства торговли и интеграции, на второе полугодия таких сложностей быть не должно. Чтобы не допустить повышения цен на социально-значимые продукты питания, сегодня акимат Костаная заключил меморандум на обеспечение реализации продовольственных товаров с торговой надбавкой не более 5%, ранее эта надбавка была 3 процента.

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