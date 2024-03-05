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Акимат Костаная рекомендует ОСИ и ПКСК взяться за крыши многоэтажек

Фотография для новости Акимат Костаная рекомендует ОСИ и ПКСК взяться за крыши многоэтажек

pixabay.com

С начала года в ситуационный центр «Айкомек» поступило уже несколько десятков обращений от костанайцев, которые касаются снега и наледи на крышах многоквартирных домов.

Люди переживают, что глыбы снега и льда, если упадут с высоты, могут повредить и машины, и нанести серьезные травмы людям.

«К ПКСК и ОСИ еще раз требование — заниматься своими крышами, если завтра упадет лед на машину, начнут подавать обратно на ЖКХ и жилищные отношения. В суду будут обращаться в ПКСК и Оси. И мы будем все это поддерживать имейте в виду, поэтому для безопасности жителей должны приниматься эти меры», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

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