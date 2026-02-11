В сфере жилобеспечения произошёл ряд реформ и изменений. С 2024 года нуждающиеся, получившие арендные квартиры от государства, получили возможность их приватизировать и стать полноценными собственниками.

В 2024 году заявки на приватизацию подали 113 человек, а в прошлом году — уже 379 граждан.

Кроме того, изменилась система предоставления арендного жилья. Ранее акимат строил такие дома самостоятельно, однако с 2024 года Министерство промышленности разрешило не только строить, но и закупать готовые квартиры у застройщиков.

Построенные дома и распределение квартир

По словам акима Костаная Марат Жундубаев , с 2022 года в городе завершено строительство более 20 домов, многие из которых были долгостроями.

«Мы с 2022 года строили больше 20 домов, все они были долгостроями. Из них четыре дома — арендных. Это 48-й в микрорайоне Юбилейный, 9-й Юбилейный, Аэропорт и Кунай. Эти дома мы построили и обеспечили людей арендным жильём», — отметил аким.

Четыре дома были распределены между 707 семьями. Арендное жильё предполагает ежемесячную оплату по ставке ниже рыночной, а также оплату коммунальных услуг.