Акимат Костанайской области намерен увеличить стоимость жилья по госпрограммам

Акимат Костанайской области намерен изменить стоимость квадратного метра жилья, возводимого за счет бюджетных денег. Сейчас, как отмечают эксперты, низкая стоимость не позволяет подрядчикам строить качественное жильё. Поэтому акимат Костанайской области подал проект по увеличению этой цифры до 180 тысяч тенге за один квадратный метр.

В этом году в рамках реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в Костанайской области будет построено 379 тыс.м2 жилья. По итогам 10 месяцев уже готовы к заселению 2 375 квартир и 620 индивидуальных жилых домов, общей площадью 308 тыс.м2 жилья. И как итог, наш регион по темпу ввода жилья занял 6 место по стране.

«В текущем году на реализацию жилищной политики из бюджета выделено 15,8 млрд тенге, в том числе 6,5 млрд тенге на строительство инфраструктуры, строительство 7 арендных домов — 2 млрд тенге. На выкуп жилья для многодетных семей выделено- 1,2 млрд. тенге. Приобретено 108 квартир, общей площадью 6,9 тыс.м2, из них в г. Костанай- 99 квартир, в Костанайском районе — 9 квартир. До конца года будет приобретена еще 1 квартира в г. Костанай»,- сказала заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Лидия Беленко.

Вместе с тем, чтобы качество строительства бюджетного жилья улучшилось, Костанайская область предложила изменить стоимость возводимого квадратного метра. Акимат хочет предельную стоимость жилья увеличить до 180 тыс. тенге за 1 кв.м. По словам чиновников, проект изменений находится на согласовании в Министерстве финансов. Возможно, изменения внесут в госпрограмму до конца этого года, повысив стоимость со 160 тыс. тенге до 180 тыс. тенге.

«По цене 160 тысяч за квадратный метр, был разговор с министром финансов, ждем обоснования до 180 тысяч, будем принимать. Коммерческое в среднем у нас стоит 227 тысяч тенге за квадратный метр. Нам нужно удержать и вкладчиков, и строить больше именно для клиентов АО Жилтройсбербанка»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

При этом в регионе до конца года планируется сдать в эксплуатацию еще несколько новостроек. В ноябре введут 5 многоквартирных жилых домов, общей площадью 24 тыс.м2 в Денисовском районе и Костанае. В декабре планируется ввести в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов, общей площадью 46 тыс.м2 также в Костанае и в Житикаринском районе. Как отметил глава области, в Житикаре сейчас есть проблемы с подрядчиком, который ведет строительство нового дома. Архимед Мухамбетов поручил разрешить ситуацию и сдать дом в срок.

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