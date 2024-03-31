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Акимат Костанайской области пострадавшим от паводков оказывает всю необходимую медпомощь

Фотография для новости Акимат Костанайской области пострадавшим от паводков оказывается вся необходимая медицинская помощь

Фото предоставлено областным акиматом

Руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев находится в южном регионе Костанайской области.

Совместно с медицинскими работниками разработан маршрут оказания экстренной помощи жителям пострадавших территорий.

Фото предоставлено областным акиматом

В усиленную круглосуточную готовность приведены службы скорой медицинской помощи, приемные покои стационаров, ПМСП.

Осуществлено посещение центра временного размещения граждан в г.Аркалык расположенного в общежитии Политехнического колледжа для пострадавших от паводка.

Медицинскими сотрудниками организован осмотр взрослых и детей на местах с целью оказания необходимой медицинской помощи. Работа по предоставлению медицинской помощи продолжается.

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