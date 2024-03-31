Акимат Костанайской области пострадавшим от паводков оказывает всю необходимую медпомощь

Фото предоставлено областным акиматом
Руководитель областного управления здравоохранения Данияр Джандаев находится в южном регионе Костанайской области.
Совместно с медицинскими работниками разработан маршрут оказания экстренной помощи жителям пострадавших территорий.
В усиленную круглосуточную готовность приведены службы скорой медицинской помощи, приемные покои стационаров, ПМСП.
Осуществлено посещение центра временного размещения граждан в г.Аркалык расположенного в общежитии Политехнического колледжа для пострадавших от паводка.
Медицинскими сотрудниками организован осмотр взрослых и детей на местах с целью оказания необходимой медицинской помощи. Работа по предоставлению медицинской помощи продолжается.
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