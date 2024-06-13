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Акимат предупредил жителей Костанайской области

Фотография для новости Акимат предупредил жителей Костанайской области

Фото alau.kz

Сообщается о росте случаев мошенничества. Злоумышленники, действуя от имени представителей акиматов области, создают фейковые страницы в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук или аккаунты в мессенджерах — WhatsApp, Telegram, с целью хищения денежных средств.

«Призываем жителей региона к бдительности! Не переходите по сомнительным ссылкам. Не доверяйте непроверенным аккаунтам. Ни в коем случае не переводите деньги по их требованию. Если вы столкнулись с подозрительной активностью немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Расскажите о мошеннической схеме своим близким, чтобы они не стали жертвами обмана. Остерегайтесь мошенников!», — предупреждает акимат Костанайской области.

 

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