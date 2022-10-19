Акимат рассмотрит предложения перевозчиков нескольких маршрутов о признании их социально-значимыми

Акимат Костаная этим летом запустил в работу сразу несколько пригородных автобусных маршрутов.

Первый, это маршрут № 120, который курсирует между Костанаем и Рудным. Стоимость проезда в одну сторону составляет 320 тенге. Из областного центра автобус уезжает с остановки медцентра «Гиппократ», через Центральный рынок, затем выезжает на пр. Абая и следует в Рудный, где останавливается возле ЦУМа. Этот маршрут стал весьма популярным среди костанайцев, поэтому было решено запустить дополнительный автобус на линию.

«При мониторинге соцсетей выявлено, что люди просят сократить интервал движения ранее было два автобуса, интервал 80 минут сейчас 20. после принято решение и теперь на маршруте три регулярных автобуса, общий интервал один час», — говорит заведующий сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Еще один пригородный маршрут №118, из Костанай в п. Владимировка. По пути он заезжает в Молокановку и Нечаевку. Стоимость проезда от Костаная до Владимировки — 280 тенге. Маршрут 121 — идет из Костаная в село Костомар через г. Тобыл, а номер 119 — в с.Московское. Маршрут номер 122 следует из Костаная в село имени Павлова, заезжая в Джамбул, Жуковку, Енбек, Александровку. Здесь стоимость из города стоит 290 тенге. При этом именно с этим маршрутом, отмечают в акимате Костаная, возникли проблемы.

«У нас есть проблема по Павлова, в день может проехать человек 15. Решено сделать данный маршрут с пятницы по понедельник. Ранее регулярных маршрутов в данном направлении не ездил автобус», — отметил специалист.

В общем эти маршруты, кроме рудненского, совершают до 4 рейсов в день. Чтобы они и дальше курсировали между населенными пунктами, автобусные перевозчики подали документы в акимат областного центра. Они просят признать эти маршруты социально-значимыми. Если это произойдет, бизнесмены смогут получить дотации на субсидирование проезда.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.