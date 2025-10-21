На заседании Правительства Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил местным исполнительным органам активнее содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионах.
По его словам, акиматы должны предоставлять площадки для установки базовых станций мобильной связи на любых подходящих объектах — от административных зданий до социальных учреждений.
«Для ликвидации в населённых пунктах зон с плохой связью и интернетом поручаю акиматам регионов оказывать содействие операторам связи в выделении мест для установки базовых станций, в том числе на любых подходящих объектах», — отметил Олжас Бектенов.
Решение направлено на обеспечение равного доступа к мобильной связи и интернету для жителей отдалённых сёл и пригородных территорий, где до сих пор сохраняются так называемые «белые пятна».
Как подчеркнули в Правительстве, устранение таких зон — один из приоритетов цифровизации страны и повышения качества жизни граждан.
Выпуск ТВ-новостей - 20.10.25
