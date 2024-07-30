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Акиматам поручено увеличить количество пешеходных переходов со светофорами

Фотография для новостиАкиматам поручено увеличить количество пешеходных переходов со светофорами

Фото пресс-службы Премьер-министра РК

Олжас Бектенов поручил акиматам увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием.  В ходе заседания Правительства Премьер-Министр поручил усилить меры безопасности на дорогах страны.

Глава Правительства обратил внимание на показателях смертности пешеходов в том числе из-за отсутствия безопасных переходов, освещения и тротуаров в населенных пунктах. В этой связи акиматам регионов необходимо увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием, установить ограждения и освещение.

«Особенно поручаю усилить работу в Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской областях, городах Алматы и Шымкенте. На эти регионы приходится половина всех дорожно-транспортных происшествий, случаев гибели людей и травмированных. Помимо инфраструктурных проблем у нас в стране низкий уровень культуры вождения, дисциплины водителей и пешеходов. В социальных сетях часто освещаются ролики, где молодежь водит автомобили на высоких скоростях и игнорирует правила дорожного движения. Это обоснованно критикуется общественностью и требует усиления контроля со стороны полиции. Мы ужесточили уголовную и административную ответственность за дорожные правонарушения. Практика показывает, что к таким нарушителям надо применять самые строгие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В Казахстане с начала года пресечено порядка 6 млн нарушений ПДД, задержано свыше 12 тысяч нетрезвых водителей. По поручению Премьер-Министра будут выработаны системные меры для обеспечения безопасности на дорогах и снижения аварийности и смертности.

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