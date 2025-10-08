Во время обсуждения проекта Строительного кодекса в Мажилисе депутат Марат Башимов обратил внимание на проблему хаотичной застройки в городах Казахстана. Он обратился с вопросом к министру промышленности и строительства Ерсайыну Нагаспаеву.

Марат Башимов отметил, что планирование застройки населённых пунктов в последние годы всё чаще являются объектом критики общественности.

«Города превращаются в каменные джунгли с «человейниками». Остро стоит вопрос нехватки социальной инфраструктуры, а интересы строительных компаний выходят на первый план и лоббируются. Исходно-разрешительная документация часто выдается вразрез с градостроительными документами, меняется целевое назначение земель. Всё это раздражает общество и вызывает социальную напряжённость среди населения. В связи с этим необходимо усилить роль маслихатов в принятии решений по развитию и застройке населённых пунктов», — отметил депутат.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сказал, что новый механизм был внедрен в 2024 году, как государственная экспертиза ПДП.

«Теперь все ПДП проходят рассмотрение на соответствие зонированию генплану. По итогам рассмотрения, если все соответствует, создаётся эталонная копия, на основании которой выдаются исходно-разрешительные документы. Когда акиматы, бывает, балуются, что много раз пересматривают ПДП и вне генпланов проводят корректировки. Теперь такого не будет, будет эталонная копия, с ней будет всё сверяться. Ответственность акиматов здесь возрастает. Мы считаем, что это действенный механизм. Теперь каменные джунгли, точечные застройки эти факты будут пресекаться», сказал Нагаспаев.

