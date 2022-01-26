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Акиматы больше не будут контролировать использование и охрану земель

Фото из открытых источников

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 Этим займутся территориальные департаменты при Комитете по управлению земельными ресурсами.

Такое решение принято из-за конфликта интересов и коррупционных рисков.

В итоге теперь Министерство сельского хозяйства, а точнее входящий в него Комитет по управлению земельными ресурсами, возьмет на себя функции по охране и использованию земель. Для успешного контроля в регионах создадут территориальные департаменты. А вот право предоставления земель останется у акиматов.

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