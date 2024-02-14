Акиматы будут убеждать казахстанцев не быть иждивенцами

На коллегии Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 13 февраля 2024 года Светлана Жакупова рассказала, как изменится система начисления адресной социальной помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнула на коллегии министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, в Казахстане предстоит полная трансформация адресной социальной помощи с использованием возможностей цифровой карты семьи и новых интеграций с системами государственных и негосударственных организаций. При этом ожидаемый результат – социальная помощь будет оказываться только нуждающимся семьям.

Министр дала поручение своему заместителю Ерболу Оспанову совместно с заинтересованными государственными органами проработать механизм учета и верификации основных расходов граждан. Внести соответствующие предложения по новым подходам к трансформации АСП.

«Местным исполнительным органам – активизировать разъяснительную работу среди населения о нетерпимости к социальному иждивенчеству, мотивации к выходу из состояния бедности».

Светлана Жакупова.

По словам министра, трансформация позволит определить потенциальных получателей помощи, расходную часть бюджета с целью обеспечения адресности и целевого использования бюджетных средств. Будет разработан четкий регламент оказания комплексной поддержки нуждающимся семьям, в том числе семьям с детьми и многодетным.

«В состав комплексной поддержки войдут как адресная социальная помощь, так и иные меры поддержки, чтобы помощь была эффективной и не из разных источников. Во всех процессах трансформации главной составляющей станет именно цифровизация для исключения в принятии решений человеческого фактора», сказала Светлана Жакупова.

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