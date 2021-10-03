Акиматы городов хотят лишить права выдавать разрешение на точечную застройку

Акиматы городов могут лишиться права выдавать разрешение на точечную застройку, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на брифинге с журналистами сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

По его словам, вопросы точечной застройки актуальны не только для крупных городов, но и для всех областных центров.

«Сейчас мы видим определенные болевые точки: если генеральный план города областного значения утверждается постановлением правительства и проходит соответствующую государственную экспертизу в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, то проекты детальной планировки в регионах, к сожалению, могут уточняться даже по несколько раз в месяц. Мы понимаем, что точечная застройка, если она не хаотичная и соответствует генеральному плану развития, необходима. Поэтому, кроме выработки новых стандартов в градостроительстве, мы инициировали в правительстве законопроект по наделению Комитета по делам строительства и ЖКХ правом проводить государственную экспертизу. В том числе и проектов детальной планировки, которые разрабатывают регионы. Мы надеемся, что после прохождения такой экспертизы проекты детальной планировки будут соответствовать требованиям генеральных планов, которые были приняты ранее. И хаотичная точечная застройка себя изживет», — заявил Скляр.

Он также рассказал, что сейчас разрабатывается и закон «О развитии агломераций». На документом работают эксперты Всемирного банка, профессиональное сообщество страны, госорганы и акиматы.

«В первую очередь этот закон нацелен на создание единых стандартов развития агломераций, упорядочение межбюджетных отношений. Потому что территории агломераций являются административной единицей двух регионов и здесь необходимы согласованные действия. Поэтому нужна серьезная реформа», — добавил Роман Скляр.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.