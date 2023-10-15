Акиматы не смогут выдавать бесконтрольно жилье в Казахстане 

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге прокомментировал критику депутата о бесконтрольной выдаче земель акиматами в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Шарлапаев сообщил, что ознакомился с критикой депутат сената Андрея Лукина о бесконтрольной выдаче земель акиматами в Казахстане.

«Я видел комментарий сенатора. И я во многом с ним согласен. Действительно, существует проблема точечной застройки. Она актуальна не только для Астаны, но и для других городов Казахстана. Вопрос контрольной функции», — добавил он.

Он напомнил, что в текущем году был внедрен механизм «градостроительной экспертизы».

«Госэкспертиза будет давать заключения на соответствие вышестоящим документам городского планирования. Если простым языком говорить, раздача земли акиматом и строительство будут контролироваться на соответствие Генплану, чтобы избегать точечной застройки. Я осознаю, что проблема есть. И что существуют определенные злоупотребления, или существовали при распределении участков. Но теперь есть контрольный механизм ограничения застройки за пределами планирования», — заверил министр.

Данный инструмент, по его данным, был введен недавно.

«Акиматы будут проходить согласование с РГП «Госэкпертиза». И в случае несоответствия этого объекта генплану города, согласование выдавать не будем. Эта мера была введена в этом году. По мере накопления регуляторной практики будем идти по пути ужесточения. При этом мы все-таки должны думать и про строительную индустрию, и про обеспечение населения жильем. Здесь нужен баланс. Проблему признаем, ограничительную меру ввели. Не будет работать — будем продолжать еще», — резюмировал Канат Шарлапаев.

Ранее о точечной застройке высказался аким Алматы Ерболат Досаев. Он заявил, что борьба с ней ведется и в центре города, и в отдаленных районах. Депутаты мажилиса отмечали, что слишком плотная застройка Астаны нарушает «мыслимые и немыслимые нормы».

Автор: Айгерим Аскарова, Дилара Аронова

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