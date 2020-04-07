Акимов областей попросили ускорить работу в вопросах строительства арендного жилья

Акимам областей необходимо ускорить и обеспечить исполнение всех плановых показателей по вводу арендного жилья, сказал на заседании правительства заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает корреспондент zakon.kz.

Строительный сезон начался, особенно в южных регионах. Стройка должна уже идти полным ходом, а некоторые регионы планируют позднее финансирование. Это негативно скажется на своевременном вводе объектов. Прошу регионы ускорить и обеспечить исполнение плановых показателей по вводу жилья, — сказал Скляр.

Он добавил, что акиматы должны были быть готовыми продать облигации и получить деньги от «Байтерек», однако данный вопрос до сих пор не проработан до конца из-за организационных моментов.

В обороте у регионов привлеченные от «Байтерек» средства на строительство жилья. Но они выходят с ходатайством о привлечении погашения обязательств. Этого допускать нельзя, поскольку влияет на оборачиваемость средств и ввод жилья. Необходимо неукоснительно соблюдать требования программы, — отметил заместитель премьера.

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