Акимов сразу 4 районов и одного города назначил глава Костанайской области

5 ноября впервые акимов выбрали в Денисовском, Алтынсаринском, Фёдоровском, Карабалыкском районах и в Рудном. На пять кресел претендовали 15 кандидатов. Это самовыдвиженцы и кандидаты от политических партий.

В список выборщиков вошли больше 130 тысяч человек. По результатам выборов, все прежние акимы остались на своих местах.

На днях глава области представил некоторых в новой «старой» должности. К примеру, Федоровским районом руководить остался Тауба Исабаев, перед которым Кумар Аксакалов уже поставил серьезные задачи по развитию сельского хозяйства.

«Уже вы должны список подготовить, может быть и две фермы, поскольку географическое расположение района позволяет вам этой работой заниматься, это ж не Тургай и не отдаленные , вы находитесь в привилегированном положении, как по географии, и по земле», — сказал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

В Денисовском районе удостоверение акима вручили Руслану Катпаеву, который был тоже в этой должности.

В Рудном большая часть проголосовавших горожан поддержала также действующего главу Виктора Ионенко.

«Для меня это очень почетно и важно, я понимаю насколько сегодня возрастает ответственность, если раньше мы были назначаемы. Сегодня мы назначаемы нашими гражданами, нашими людьми, я хочу поблагодарить всех горожан, всех жителей города, кто пришел на избирательные участки, кто проголосовал и кто поддержал», — сказал аким Рудного Виктор Ионенко.

Что касается итогов выборов в Алтынсаринском и Карабалыкском районах, то в первом — жители выбрали Арнура Сартова, а во втором Руслана Халыкова. Их официально также представили местному сообществу, но уже заместители акима Костанайской области

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.