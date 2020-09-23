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Акимы двух районов назначены в Костанайской области

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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Костанайского районого маслихата, назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима Костанайского района Жансултана Таукенова.

Жансултан Коныртаевич Таукенов родился 5 октября 1975 года в селе Байгабул Амангельдинского района Костанайской области. Имеет высшее образование. Ранее занимал должность руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области».

Вместе с тем, экс-аким Костанайского района Виктор Радченко был назначен акимом Карасуского района. Его активу района представил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов.

Виктор Николаевич Радченко родился 1 ноября 1967 года. Окончил Костанайский инженерно-технический университет им. М. Дулатова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

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