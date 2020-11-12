Акимы районов отчитались Архимеду Мухамбетову о ситуации с коронавирусом

В райцентрах Костанайской области открыты провизорные стационары, закуплены медикаменты и индивидуальные средства защиты, увеличено количество ПЦР -тестирования. На совещании Оперативного штаба в акимате региона об этом сообщили акимы сразу нескольких регионов. В онлайн-режиме они отчитались о проделанной работе перед Архимедом Мухамбетовым.

С начала года в Костанайской области зарегистрировано 4 050 случаев COVID-19. Только за 11 ноября выявлено новых 57 заболевших. Ситуацию с пандемией обсудили накануне на заседании оперштаба, где в онлайн режиме об обстановке по заболеваемости рассказали главы регионов. В Мендыкаринском районе на сегодня числится 32 случая заболевания COVID — 19, из них 3 приходится на ноябрь. По словам местного акима, прирост заболевания коронавирусной инфекцией в среднем 10,3 %. За это время обследовано методом ПЦР 1 325 человек, из них 14 анализов сейчас находятся еще в работе.

«В Мендыкаринской ЦРБ имеется 2-х месячный запас лекарственных средств, необходимых для лечения КВИ. При этом из собственных средств районной больницы более чем на 30 млн тенге приобретено 34 000 масок, 178 литров антисептика, 8 тепловизоров, 10 000 перчаток, 1180 одноразовых костюмов, 610 многоразовых костюмов, 11 пульсоксиметров, также имеется 7 аппаратов ИВЛ, 4 кислородных концентратора»,- сказал аким Мендыкаринского района Нурлан Катарбеков.

В Узункольском районе зафиксировано 48 случаев заболевания, за ноябрь выявлен 1 больной — это завозной случай из РФ. В карантинном стационаре, а это бывший детский сад «Балдырган», сегодня находится 5 человек, на 80 процентов он все еще свободен. При этом акимат Узункольского района обратился в управление здравоохранения с ходатайством об открытии инфекционного отделения на 10 койко-мест. Так как район приграничный с Российской Федерацией, посты автоперехода между двумя странами усилены медиками.

«С 6 октября текущего года открыт санитарный пост на пункте пересечения через государственную границу РК «Убаган», пункт пропуска «Акбалшык» закрыт с 4 апреля и работает в режиме охраны госграницы. С 7 октября государственную границу через СКП «Убаган» пересекли 1 289 человек, из них 55 человек прошли через карантинный стационар. Всего на СКП обследовано методом ПЦР 261 человека, положительный анализ на КВИ выявлен у — 12 человек, все 12 из которых прибыли из Российской Федерации и других регионов РК, всего 1 жительница нашего района»,- рассказал аким Узункольского района Талгат Сактаганов.

В итоге, как отметил аким Костанайской области, с учетом роста заболеваемости, в регионе новые ограничения. Все совещания переводятся в онлайн, заседаний в очном режиме — только при обосновании отсутствия возможности их проведения дистанционно. Также власти намерены активизировать работу волонтёров, которые займутся доставкой товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарственных средств для лиц, старше 65 лет и людям из социально уязвимых слоёв населения. Так же усиливаются карантинные ограничения на границе.

«Водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки в двустороннем сообщении, не являющихся гражданами РК и не имеющих ПЦР справки, не допускать к пересечению государственной границы РК. Водители — граждане РК, не имеющие ПЦР справки, сдают ПЦР-тесты, проводится термометрия, заполняется анкета, после чего следуют дальше по маршруту»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В свою очередь департаменту полиции поручено патрулирование жилого сектора, рынков, торговых объектов, парков и скверов и контролировать ношение костанайцами защитных масок. Участковым дано задание оформлять протоколы в обязательном порядке при выявлении семейных, коллективных и иных массовых мероприятий. Особый контроль должен вестись и за людьми, находящимися на домашнем карантине.

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