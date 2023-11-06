Акимы выбраны. В Костанайской области сообщили результаты выборов

5 ноября состоялись выборы акимов Алтынсаринского, Денисовского, Карабалыкского, Федоровского районов и города Рудного Костанайской области.

По данным областной избирательной комиссии, в списки избирателей включены 135 198 граждан. В голосовании приняли участие — 65896 избирателей, из них по открепительным удостоверениям — 15, вне помещений для голосования — 629.

Общее число кандидатов – 15.

Установлены следующие итоги выборов акимов:

по Алтынсаринскому району

за Уразбаева Г.А подано 291 голосов избирателей,

за Сартова А. М подано 3809 голосов избирателей,

за Сейдахметова Б.К подано 534 голосов избирателей,

число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 221;

по Денисовскому району

за Гапбасова А.Т. подано 785 голосов избирателей,

за Катпаева Р.Ж. подано 5197 голосов избирателей,

за Сактаганова Т.С. подано 842 голосов избирателей,

число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 427;

по Карабалыкскому району

за Жәкіжан М.М. подано 840 голосов избирателей,

за Кинтонова М.Б. подано 987 голосов избирателей,

за Халыкова Р.Б. подано 9434 голосов избирателей,

число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 271;

по Федоровскому району

за Аскарова Д.К. подано 1232 голосов избирателей,

за Исабаева Т.К подано 8773 голосов избирателей,

за Уринбасарова А.О. подано 756 голосов избирателей.

число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 9;

по городу Рудный

за Ионенко В.Н. подано 26260 голосов избирателей,

за Петрухно Д.В. подано 2232 голосов избирателей,

за Устинова М.Н. подано 1098 голосов избирателей,

число бюллетеней с отметкой «Против всех» — 917;

По итогам выборов избраны акимами:

Алтынсаринского района- Сартов Арнур Маратович, 1987 года рождения, аким Алтынсаринского района, проживает в Алтынсаринском районе;

Денисовского района — Катпаев Руслан Жуламанович, 1979 года рождения, заместитель акима Денисовского района, проживает в Денисовском районе;

Карабалыкского района — Халыков Руслан Болатулы, 1987 года рождения, аким Карабалыкского района, проживает в Карабалыкском районе;

Федоровского района — Исабаев Тауба Каиржанович, 1967 года рождения, акима Федоровского района, проживает в Федоровском районе;

города Рудный — Ионенко Виктор Николаевич, 1970 года рождения, аким города Рудный, проживает в городе Рудный;

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.