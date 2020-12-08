Акмолинская и Костанайская области вышли из «красной» зоны по темпам распространения Covid-19

Акмолинская и Костанайская области перешли из «красной» в «жёлтую» зону по темпам распространения Covid-19. Город Алматы, который четыре дня находился в «зелёной» зоне, снова оказался в «жёлтой», передает informburo.kz
В «красной» зоне находятся две области: Северо-Казахстанская и Павлодарская.
В «жёлтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Акмолинская и Костанайская области.
Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения Covid-19.
Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к «зелёной» зоне.
От того, в какой зоне находится регион, зависит уровень строгости карантинных ограничений.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области