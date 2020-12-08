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Акмолинская и Костанайская области вышли из «красной» зоны по темпам распространения Covid-19

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Акмолинская и Костанайская области перешли из «красной» в «жёлтую» зону по темпам распространения Covid-19. Город Алматы, который четыре дня находился в «зелёной» зоне, снова оказался в «жёлтой», передает informburo.kz

Матрица оценки эпидемиологической ситуации на 8 декабря

Матрица оценки эпидемиологической ситуации на 8 декабря / Иллюстрация hls.kz

В «красной» зоне находятся две области: Северо-Казахстанская и Павлодарская.

В «жёлтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Акмолинская и Костанайская области.

Все остальные регионы находятся в «зелёной» зоне по темпам распространения Covid-19.

 

Средний показатель по всей стране позволяет отнести Казахстан к «зелёной» зоне.

От того, в какой зоне находится регион, зависит уровень строгости карантинных ограничений.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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