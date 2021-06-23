Акорда: Новый учебный год пройдет в полноценном режиме

Новый учебный год в Казахстане пройдет в полноценном режиме. Об этом сообщается на сайте Акорды, передает Tengrinews.kz.

«Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость уже сейчас приступить к подготовке к новому учебному году, который пройдет в полноценном режиме. По его словам, многие образовательные учреждения простаивали больше года. Поэтому Президент дал поручение проверить готовность инфраструктуры университетов, школ, детских садов, а также укомплектованность штата преподавателей и воспитателей», — говорится в публикации на сайте Президента.

Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявлял, что «наша система образования не выдержит следующего года в дистанционном формате, в том числе и дети». Глава МОН на республиканском педсовете призвал всех учителей получить прививку от коронавируса.