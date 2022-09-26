Актау, может Астана. Россияне в Костанае рассказали что будут делать дальше

Мужчины призывного возраста из России продолжают массово прибывать в Казахстан. На пункте пропуска «Кайрак» поток приезжающих не прекращается. Он увеличился после объявления в Российской Федерации о частичной мобилизации. На пограничном пункте многолюдно, помимо приезжих здесь в поисках заработка и местные таксисты, которые готовы отвезти до областного центра за внушительную сумму

Расул приехал в Костанайскую область из Москвы, рассказывает, что добирался долго. В очереди на границе простоял около 5 часов. Причина переезда известна — объявление в России о частичной мобилизации.

«Все хотят уехать. У всех разные ситуации. Я просто не привязан особо, семьи нет. Я работаю на себя, поэтому у меня выдалась поездка. У других надо решить какие-то вопросы, чтобы уехать. Причем, с каждым днем все тяжелее принимать решение, много разной информации, разгоны в СМИ. Уехать хотят все, но не у всех это получается», — говорит Расул.

Парковка на казахстанской стороне заполнена, это съехались местные таксисты, услышав о наплыве иностранцев. За 150 километров от границы до Костаная берут от 2,5 до 5 тысяч рублей с человека. Отсюда можно уехать и в Астану, но и цена, конечно, выше. Приехавшие, не охотно идут на контакт с журналистами, некоторые вовсе скрывают свои лица. Увеличилось и количество людей, желающих застраховать свое авто, об этом говорят сотрудники компаний автострахования. Сделать это можно сразу, перейдя границу.

Здесь же на границе приехавшие могут купить сим-карты. Что и сделал в первую очередь Магомед, чтобы подключить интернет и найти жилье в Костанае. Молодой человек рассказывает, что долго не думал куда ехать. Сразу решил, что в Казахстан. Здесь он впервые, планирует долго тут не задерживаться, хочет поехать в Алматы.

«Пересек границу с большим трудом. Там люди стойко стоят под дождем по много-много часов, фуры стоят по двое суток. Но потихоньку, потихоньку пропускают, следят за порядком. Я наконец прошел, сейчас поем пирожки, попью чай и поеду искать жилье», — рассказал Магомед.

Впрочем, приехавшие еще не до конца определились, где остановятся. Выбирают между несколькими городами Казахстана.

«В Астану наверное, везде поток. Ну, там хотя-бы побольше жилья».

«Саму границу нормально прошли и у нас нормально. Но очередь большая. Нас на машине довезли до середины, потом пешком, а там еще человек 200 стоит».

«Сейчас хотим отдохнуть, немного покушать и передохнуть. Если знаете, где снять жилье не за бешенные деньги».

«Мы вот сейчас думаем, может быть какой-то город. Куда бы лучше всего забуриться, может на поезде до Актау, там море. Или до Астаны, поближе».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.