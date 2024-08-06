Активизировать подготовку перед началом учебного года необходимо в Костанайской области — МВД

Дорожная инфраструктура вблизи 70% объектов образования приведена в соответствие с нормами безопасности к учебному году.

В рамках подготовительных мероприятий перед началом нового учебного года дорожная инфраструктура в непосредственной близости от школ, колледжей и вузов проходит проверку на безопасность.

Наличие светофоров, искусственных неровностей, дорожных знаков, ограждений, автопарковок обязательно. На сегодня порядка 70% всех образовательных объектов по стране приведены в соответствие нормам безопасности, сообщили в МВД в ходе заседания Правительства.

При этом министр внутренних дел Ержан Саденов обозначил регионы, где соответствующие работы пока не набрали нужный темп. Активизировать подготовку перед началом учебного года необходимо в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях.

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